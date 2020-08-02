الهند تلاحق موردي الخمور المغشوشة بعد تسببها في وفاة 86 شخصا

قال مسؤولون، إنَّ الشرطة الهندية داهمت عدة قرى واعتقلت عددًا من الأشخاص بهدف تفكيك منظمة تهريب، اليوم، بعد وفاة 86 شخصًا الأسبوع الماضي بسبب تناول كحول منتج بشكل غير قانوني في ولاية البنجاب بشمال غرب البلاد.

وقال ضرومان نيمبال ضابط الشرطة الكبير في منطقة تارن تاران في البنجاب لـ"رويترز": "نفذنا مداهمات على 30 مكانا اليوم، واحتجزنا 6 أشخاص آخرين".

وأوضح "نيمبال"، أنَّ الوفاة الأولى وقعت يوم الأربعاء الماضي لكن لم يتم إبلاغ الشرطة سوى يوم الجمعة، ثم بدأت الشرطة تحقيقا لتحديد ما إذا كانت هناك صلة بين حالات الوفاة.

وقال قائد الشرطة في ولاية البنجاب دينكار جوبتا يوم السبت، إن الشرطة ألقت القبض على ما لا يقل عن 25 شخصا حتى الآن ونفذت ما يربو على 100 مداهمة في ثلاث مناطق وضبطت مئات اللترات من الخمور في قرى ومطاعم على جانب الطريق.

وقال مسؤول حكومي، إنَّ بعض السوائل التي تمّ ضبطها هي مشروبات كحولية مغشوشة وتستخدم عادة في صناعة الطلاء والأجهزة.

وكثيرا ما تقع حوادث وفاة ناجمة عن تناول الكحول المُنتج بطريقة غير قانونية في الهند حيث لا يستطيع الكثيرون شراء المشروبات الكحولية ذات العلامات التجارية.