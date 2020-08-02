روسيا: التقارير عن إفشال هجوم على قنصليتنا في إيران شائعات غير مؤكدة

رفضت سفارة موسكو في طهران، اليوم، التعليق على نشر وسائل إعلام إيرانية رسمية تقارير عن إحباط مخطط لتنفيذ عملية إرهابية في القنصلية الرئيسية الروسية في مدينة رشت شمال البلاد.

واتخذ ممثل عن السفارة، موقفا متحفظا إزاء تلك التقارير، قائلا: "لا تعلق السفارة على شائعات غير مؤكدة"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت التقارير الواردة في وسائل إعلام إيرانية رسمية وشبه رسمية، منها "إذاعة جمهورية إيران الإسلامية" ووكالة "فارس"، وقفت وراء هذا المخطط المزعوم جماعة "جمعية مملكة إيران" (تندر) التي ألقت أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية القبض على زعيمها جمشيد شارمهد مؤخرا.

ولم تكشف التقارير الإيرانية تفاصيل المخطط المزعوم لاستهداف القنصلية الروسية، مضيفة أن الجماعة "لم تفلح في مسعاها هذا في ظل يقظة القوى الأمنية"، وفقا لما ذكرته وكالة "فارس".