برلمانية: وزيرة الهجرة تنفذ جهدا جبارا في حماية المصريين بالخارج

أكدت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تقوم بجهد جبار في الوقوف بجانب المصريين في الخارج في مواجهة أي أزمة يعانون منها.

وأشارت في بيان لها، إلى دور الوزيرة الفعال والحيوي للغاية في ضمان حقوق المصريين في الخارج والتعامل بحزم مع أي تجاوز بحقهم أو التعدي عليهم.

وشددت على أن الدولة المصرية قادرة على حماية مواطنيها داخل وخارج الجمهورية من التعدي عليهم أو انتقاص حقوقهم من قبل بعض معدومي ثقافة التحضر.

ونوهت إلى أنه لا نقبل أي إهانة أو تجاوز بحق المصريين في الخارج والدول ملتزمة بحماية مواطنينا لديها ومنع التعدي على حقوقهم أو الانتقاص منها، وقوة دولتنا قادرة على ضمان ذلك.

وطالبت بضرورة العمل على وضع آلية موحدة لحماية المصريين في الخارج وتشكيل لجان رصد بالسفارات لمتابعة حالات التجاوز أول بأول والتدخل سريعا لضمان حقوق مواطنينا.