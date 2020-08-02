في 7 صور.. كوماندوز التضامن ينقل سيدة كوبري أكتوبر إلى دار رعاية

من قال إننا سنتركها؟.. استفهام حائر صدر به د. محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي "بوست" مرفق به 7 صور، نشرها عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تلخص حكاية متكررة في شوارع مصر، وتوثق جهود وزارة تعمل في كل الاتجاهات، ووزيرة لا تترك ملفًا عالقًا.

من الصورة 1 إلى الصورة 7.. يستعرض العقبي حكاية السيدة، منذ أن مر عليها فريق التدخل السريع قبل عيد الأضحى بأيام، وهي جالسة وطفلاها أسفل كوبري 6 أكتوبر في اتجاه حي العجوزة، لمحاولة إقناعها بمغادرة المكان إلى أحد دور الإيواء التابعة للوزارة، ويؤكد العقبي أن الوزارة ردت على مواقع التواصل التي تداولت صور السيدة بأنها تتابع الأمر.

وفشل فريق التدخل السريع في إقناع السيدة، واستمرت جلستها على الرصيف، واستمرت معها محاولات الفريق المتكررة، خصوصًا مع توجيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن بفحص الحالة والمحاولة معها مرة أخرى.. هذه المرة وبحسب العقبي تدخل ما يطلق عليه "كوماندوز التضامن" فريق التدخل السريع، وفي النهاية نجحوا في إقناع السيدة باصطحاب صغيريها إلى إحدى دور الرعاية.

وتوجه الفريق إلى مكان وجود الحالة، وتبين أنها امرأة في العقد الرابع من العمر، ولديها طفلان واتخذ الفريق عدة إجراءات منها إقناع السيدة بالانتقال إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية والتنسيق مع مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان لاستقبال الحالة لتنقل السيدة وأطفالها إلى إحدى الدور التابعة لها لتلقي كل أوجه الرعاية الاجتماعية.

ويتلقى فريق التدخل السريع بلاغات وشكاوى دور الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن 16439 وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.