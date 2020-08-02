"الأمة الكويتي" في ذكرى الغزو: الشعب نجح في اختبار الوطن ووجوده

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، إن ذكرى الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت فرصة لاستذكار حقيقة نجاح الكويتيين في اختبار الوطن ووجوده، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأضاف الغانم، في تصريح صحفي: "كالكثير من شعوب الأرض عبر التاريخ، خضع الكويتيون قبل ثلاثين عاماً لاختبار الوطن ، وجوداً وكياناً، ونجحوا فيه بامتياز، دافعين من دمهم وتضحياتهم ثمن بقاء الكويت ووجودها".

وأوضح رئيس مجلس الأمة الكويتي: "لقد أثبت الكويتيون أن قوة أي بلد وتحقق شرط صموده، ليس له علاقة بحجم سكانه وكبر رقعته الجغرافية، وإنما بايمان هذا الشعب بقضيته واستماتته في الدفاع عن وطنه وأرضه والتمسك بشرعيته".

وأشار الغانم، إلى أن "ونحن نسترجع ذكرى الغزو الغاشم، لا نملك إلا الوقوف اجلالاً واكباراً واحتراماً، لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا باعز ما يملكون من أجل هذا الوطن العزيز ونسأل الله العلي القدير أن يرحمهم برحمته ويحشرهم في جنة الفردوس".

وتابع المسؤول الكويتي قائلا:"ولن ننسى من وقف معنا في ذاك الاختبار الوجودي، بدءاً من أشقائنا الخليجيين الذين كانوا بعد الله سندنا وعوننا مروراً باخوتنا العرب والمسلمين ممن َوقفوا معنا وقفة الأخ مع أخيه ، وانتهاءاً بموقف اصدقائنا في مختلف أنحاء الأرض".

وأضاف الغانم: "نسأل الله جلت قدرته أن يحفظ الكويت وأهلها من كل شر ومكروه وأن يحفظ أميرنا ويرجعه الينا سالماً معافى باذنه تعالى".