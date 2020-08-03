في ذكرى ميلادها.. 5 أعمال لـ مديحة كامل ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما

مشوار فني طويل، لابنة الإسكندرية، التي زحفت إلى القاهرة في بدايات الستينيات من القرن الماضي، فاستطاعت بجمالها الأخاذ، أن تصبح مديحة كامل، التي ولدت في مثل هذا اليوم 3 أغسطس من عام 1948، إحدى أيقونات فن الزمن الجميل.

أكثر من 140 عملا فنيا، قدمته مديحة كامل، على مدار مشوارها وقبل اعتزالها ورحيلها عام 1998، منهم 5 أعمال تم اختيارها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، وتستعرضها "الوطن" في السطور التالية.

الاختيار

عام 1971، ظهرت مديحة كامل، خلال أحداث فيلم الاختيار، "ضيف شرف"، أمام سعاد حسني، وعزت العلايلي، ويوسف وهبي، عن قصة نجيب محفوظ، وإخراج يوسف شاهين.

أغنية على الممر

ظهرت مديحة كامل، خلال أحداث فيلم أغنية على الممر عام 1972، إخراج علي عبدالخالق، سيناريو وحوار مصطفى محرم، وعلي سالم، وبطولة محمود مرسي، محمود ياسين، صلاح قابيل، أحمد مرعي، صلاح السعدني. وحصد فيلم أغنية على الممر، عدد من الجوائز المحلية والدولية.

زائر الفجر

وشاركت مديحة كامل، في فيلم زائر الفجر عام 1973، بطولة ماجدة الخطيب، عزت العلايلي، يوسف شعبان، جلال عيسى، سيناريو وحوار رفيق الصبان، وإخراج ممدوح شكري.

أبناء الصمت

عام 1974، شاركت مديحة كامل، في فيلم أبناء الصمت، والذي تدور أحداثه في إطار حرب الاستنزاف، بطولة ميرفت أمين، نور الشريف، أحمد زكي، محمد صبحي، محمود مرسي، تأليف مجيد طوبيا، وإخراج محمد راضي.

الصعود إلى الهاوية

وعن قصة صالح مرسي، وإخراج كمال الشيخ، قدمت مديحة كامل فيلم الصعود إلى الهاوية عام 1978، مع محمود ياسين وجميل راتب، وتدور أحداثه حول فتاة يتم تجنيدها من قبل جهاز المخابرات الاسرائيلي، ويتم القبض عليها وإعادتها إلى مصر.