مفاوضات عسكرية هندية صينية لفض الاشتباك على الحدود بين الجانبين

بدأت مفاوضات بين قيادتي القوات البرية في الجيشين الهندي والصيني، في وقت سابق، اليوم، حول الوضع في المناطق الحدودية، وقضايا فض الاشتباك بين الجانبين.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أن الجنرال هاريندر سينج قائد الفيلق الرابع عشر بالجيش الهندي، والجنرال ليو لينج قائد منطقة جنوب شينجيانج العسكرية بالجيش الصيني، ترأسا تلك المفاوضات.

وأضافت الصحيفة الهندي، أن هذا هو الاجتماع الخامس من أجل تلك المفاوضات والتي تجري في نقطة الحدود مولدو، على الجانب الصيني من خط الحدود الفعلي الفاصل بين الدولتين.

وأشارت "تايمز أوف إنديا"، إلى أن الجانب الهندي سيسعى إلى انسحاب القوات الصينية من منطقة البحيرة الجبلية العالية بانجونج تسو، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، في هذه المنطقة المتنازع عليها.

وكانت الخارجية الهندية، صرحت في وقت سابق، بأن الاشتباكات الحدودية كانت نتيجة لقيام الجانب الصيني بمحاولة تغيير الوضع الراهن بشكل أحادي، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى الحفاظ على السلام والهدوء في المنطقة وحل الخلافات عن طريق الحوار.