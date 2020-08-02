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محمود مسلم

مستشار الأمن الوطني العراقي يتلقى دعوة رسمية لزيارة روسيا

كتب:

(أ.ش.أ)
05:13 م | الأحد 02 أغسطس 2020
مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي

مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي

تلقى مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، اليوم، دعوة رسمية من مجلس الأمن الروسي، لزيارة جمهورية روسيا الاتحادية.

وقال مكتب الأعرجي، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، إن "مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، استقبل السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف والملحق العسكري للسفارة الروسية، وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك من بينها العلاقات العراقية الروسية وأهمية تطويرها في المجالات كافة، فضلا عن دور جمهورية روسيا الاتحادية في المنطقة".

وأضاف الأعرجي، أن "السفير الروسي نقل رغبة حكومة بلاده في تطوير علاقاتها مع العراق في مجالات الأمن وغيرها، كما وجه دعوة رسمية من مجلس الأمن الروسي إلى مستشار الأمن الوطني لزيارة جمهورية روسيا الاتحادية".

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