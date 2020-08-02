الجزائر تتسلم عسكريا متقاعدا هاربا بالخارج تمهيدا لمحاكمته

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم، عن استلام عسكري متقاعد كان هاربا في الخارج، تمهيدا لمحاكمته، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان للأمن الجزائري قوله إنه "بأمر من الرئيس عبدالمجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وبالتنسيق بين أجهزة الأمن الجزائرية وأجهزة الأمن التركية، تم يوم الخميس الماضي تسليم المساعد الأول المتقاعد "قرميط بونويرة" الهارب، والذي سيمثل أمام قاضي التحقيق العسكري غدا الاثنين".

وكان بونويرة يشغل رئيس أمانة الفريق الراحل أحمد قايد صالح، وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل منصبه في تكوين ثروات وأموال وامتلاك عقارات داخل وخارج الوطن، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

كما كان بونويرة على تواصل مع عسكريين متقاعدين متواجدين بالخارج، ويواجه هذا المتهم تهما كبيرة متعلقة بتسريب وثائق ومعلومات سرية وحساسة من مقر وزارة الدفاع الوطني.