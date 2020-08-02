مدير متحف رشيد مستنكرا تمثال "مصر تنهض": لدينا مواهب عالمية

وابل من السخرية أطلقه رواد مواقع التواصل الاجتماعى، على صور تمثال "مصر تنهض" للدكتور أحمد عبدالكريم، أستاذ بكلية التربية النوعية بحلوان، الذى أعلن إن صور التمثال من داخل مجمع كنوز الجلالة بالعين السخنة، وهو مصنع وليد، ومن المفترض أن تقام فيه فعاليات فنية دولية، وهو ما استنكره سعيد رخا، مدير متحف رشيد، مشيرا إلى أعمال فنانين موهوبين يسعون لتسجيل أعمالهم الفنية بموسوعة جينيس.

وقال سعيد رخا، لـ"الوطن" تعليقا على تمثال مصر تنهض: "إحنا فاهمين النهضة غلط"، وعجزت الكلمات التى أعلق بها على ما شاهدته من صور للتمثال في فمي، وإذا كان هذا التمثال يعبر عن نهضة مصر في مجال فن النحت، فأنا أقولها وسط حالة من الحزن، أن مصر لن تنهض بهذا المشهد، فلدينا فنانين عالميين مثلوا مصر بأعمالهم ولا يعرفهم الكثيرون.

وتابع، نظمنا ورش عمل بمتحف رشيد لتعليم فن النحت، وأؤكد أن أقل ما قدمه المتدربين من أعمال تفوق هذا التمثال، حتى إن هناك فنان من أبناء مدينة رشيد، شرع فى تنفيذ منحوتات على رؤوس أقلام رصاص، وسجلها بموسوعة جينيس لمتثيل مصر بأعماله.

واستشهد "رخا" بصور من أعمال الفنان إبراهيم بلال، الذى نحت أصغر مجسم لحجر رشيد فى العالم، وتماثيل لشخصيات تاريخية على سن أقلام رصاص.