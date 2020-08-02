تمثال "مصر تنهض" يثير الجدل.. والنحات: الشغل على الرخام صعب وسابقة أعمالي تشهد لي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور لتمثال يحمل اسم "مصر تنهض"، للدكتور أحمد عبدالكريم الأستاذ بكلية التربية النوعية بحلوان، مصحوبة بعدد كبير من التعليقات الساخرة من التمثال، منها تعليق للدكتور يوسف زيدان: "في البداية، ظننتُ هذا التمثال الرخامي المسمّي (مصر تنهض) هو مجرد مُزحةً سخيفة، ثقيلة الظل.. ثم اتّضح، ويا للعجب، أن الفضيحة حقيقية!! للّه الأمر من قبل ومن بعد".

كما علقت أيضا الروائية الدكتورة سهير المصادفة: "عيب يا أحفاد الفراعنة، عيب، فهذا البلد صاحب أقدم حضارة، وكان النحت من أهم رسائله للعالم، وظلت آثاره من عجائب الدنيا بعد آلاف السنين.. عيب فضحتونا".

وانتقد البعض ربط عنوان العمل باسم مصر، ما استدعى المقارنة مع تمثال "نهضة مصر" لمحمود مختار، كما أشارت بعض التعليقات إلى اختيار الفنان والتمثال في بينالي فينسيا، من خلال وزارة الثقافة العام الماضي، متهمين الوزارة بمحاباة الفنان على حساب تجارب أكثر حرفية.

من جانبه، قال الفنان أحمد عبدالكريم، صاحب العمل، لـ "الوطن": "أنا مستغرب إنه تريند بجد، وأنا نشرت صور للتمثال من داخل مجمع كنوز الجلالة بالعين السخنة، وهو مصنع وليد، ومن المفترض أن تقام فيه فعاليات فنية دولية".

وتابع: "انهالت المشاركات والتعليقات السلبية والإيجابية على الصور وكان أكثرها مسيئ ومن غير المتخصصين، وأبلغت إدارة الفيسبوك، عن التعليقات المتضمنة شتائم قذرة، وليس لدى مشكلة مع التعليقات الساخرة خفيفة الظل التى من ضمنها "واكلة محشي"، كما استفدت من نقاط النقد الإيجابية".

وأشار إلى أن الشغل على خامة الرخام، ومن الصعب السيطرة على الكتلة التي يقوم العمل فيها على الحذف فقط، مؤكدا أن التمثال فى مرحلة التنفيذ: "بدأت فيه من أسبوعين، وهو وقت قصير لأنتهي من تمثال بهذه الضخامة"، مؤكدا أن له سابقة أعمال كثيرة حصلت على جوائز من عدة جهات وفي عدة فعاليات.