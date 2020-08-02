اعتقال 25 شخصا على خلفية بيع مشروبات كحولية سامة بشمال الهند

أعلنت الشرطة الهندية اعتقال 25 شخصا للاشتباه بتورطهم في بيع مشروبات كحولية سامة أدت إلى وفاة 69 شخصا في إقليم البنجاب بشمال البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز"الأمريكية، اليوم، أنه تم إيقاف 6 ضباط شرطة عن العمل، بالإضافة إلى 7 مسؤولين بالشرطة لإخفاقهم في منع بيع مشروبات الكحول السامة.

جدير باتلذكر، أن مئات الأشخاص يتوفون في الهند سنويا جراء مشروبات الكحول السامة المصنعة في معامل تقطير غير شرعية تبيع اللتر بنحو 10 روبيهات "ما يعادل 0.13 دولار أمريكي".

وفي الأردن، ارتفعت حصيلة حالات التسمم الغذائي الثاني بمخيم البقعة أحد أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في الأردن إلى 88 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقال مدير مستشفى الأمير حسين بلواء عين الباشا الدكتور محمد العابد، اليوم، إن الحالات التي دخلت وكانت تعاني من أعراض تسمم بدأ اغلبها بمغادرة المستشفى باستثناء عدد قليل مازال تحت المراقبة الصحية، مشيرا إلى أن تصنيف الحالة الصحية للمتسممين ما بين المتوسطة والحسنة ولا توجد أي خطورة عليهم.

وأوضح العابد، أن الحالات بدأت بالتناقص خلال الساعات القليلة الماضية وهو مؤشر جيد على حالات الشفاء، مؤكدا أن المستشفى بكامل جاهزيته لاستقبال أي حالات جديدة .