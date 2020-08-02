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صور.. إزالة "مراجيح" العيد من شوارع دمنهور بالبحيرة

كتب:

أحمد حفنى
06:48 م | الأحد 02 أغسطس 2020
حملة إزالة الإشغالات بالبحيرة

حملة إزالة الإشغالات بالبحيرة

نفذت الوحدة المحلية بمدينة دمنهور، حملة لإزالة جميع الإشغالات المخالفة والتعديات على حرم الطريق العام، وتنفيذ أحكام القانون وفض تجمعات الأسواق ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتضمنت حملة إزالة التعديات، رفع وإزالة "مراجيح" وألعاب للأطفال موجودة بشوارع مدينة دمنهور، كان قد أقامها عدد من الأشخاص خلال أيام عيد الأضحى.

ونفذت الحملة رفع الإشغالات بالشوارع والميادين، وأسفرت عن رفع ٢١٦ حالة إشغال مخالفة بشوارع دمنهور الرئيسية والفرعية، وتمت الحملة بإشراف قسم الإشغالات بالوحدة المحلية.

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