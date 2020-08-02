مسرحية "الحادثة" كاملة العدد أول وثاني أيام عيد الأضحى

حققت مسرحية الحادثة نجاحا كبيرا خلال عرضها أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث جاءت المسرحية كاملة العدد على مدار اليومين.

وكان قد تم افتتاح موسم جديد من العرض المسرحي "الحادثة" على مسرح "الغد" بالعجوزة، خلال عيد الأضحى في تمام التاسعة مساءً.

والمسرحية من تأليف الكاتب لينين الرملي، بطولة مصطفى منصور، ياسمين سمير، ريهام أبوبكر، فتحي الجارحي بالاشتراك مع إسلام البشبيشي، مجدي طلبة، محمد شوقي، حسام بوريو، عمر أحمد، عمرو أحمد، ومصمم ديكور محمد فتحي، وملابس أحمد فرج، وإضاءة عز حلمي، وإعداد موسيقى محمود صلاح حامد، ومكياج إسلام عباس، ودراما حركية محمد علي بكر، ومادة فيلمية شادي أحمد، ودعاية محمود حسن، ومن إخراج عمرو حسان.

يذكر أنه مع بداية شهر يوليو الماضي كانت قد وافقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة علي خطة عودة النشاط المسرحي والتي ضمت 30 عرضا مسرحيا متنوعا خلال 84 ليلة عرض لقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، حيث تقرر استئناف العروض علي مرحلتين بدأت الأولى مساء الأحد المقبل 12 يوليو بساحة مركز الهناجر للفنون والمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

كما قد تم عرض ابتداءا من يوم الخميس 16 يوليو عرض مسرحية "الليلة الكبيرة" من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس، كما تقرر عرض مسرحية البخيل للكاتب الفرنسي موليير ومن إنتاج مسرح الشباب وإخراج خالد حسونة.

ومن العروض التي تم عرضها مسرحية كأنك تراه من انتاج مسرح الطليعة، وقد تقرر خلال شهر اغسطس الجاري أن يتم عرض مسرحية رحلة الزمن الجميل من انتاج مسرح القاهرة للعرائس، والعرض المسرحي سيد الوقت انتاج مسرح الغد وإخراج ناصر عبد المنعم.