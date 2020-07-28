عروض البيت الفني للمسرح خلال عيد الأضحى وأسعار التذاكر

أعلن البيت الفني للمسرح التابع لوزارة الثقافة برنامج الفعاليات والعروض التي يقدمها خلال عيد الأضحى المبارك، حيث تتنوع عروضه المسرحية ما بين الكوميديا السياسية والاجتماعية والعروض الموسيقية، إلى جانب العروض الخاصة بالأطفال، والتي تبدأ من ثان أيام العيد الموافق الجمعة 31 يوليو الجاري، وتستمر حتى اليوم الرابع الموافق الاثنين 5 أغسطس المقبل.

وتستعرض "الوطن" مواعيد وأسعار التذاكر وأماكن العروض المسرحية التي يقدمها البيت الفني على مسارح الدولة المختلفة بالقاهرة والإسكندرية خلال عيد الأضحى، وهي:

مسرحية المتفائل

يستضيف المسرح القومي بالعتبة العرض المسرحي المتفائل، بطولة سامح حسين، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، حنان عادل، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي.

العرض المسرحي من موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام إمام.

يبدأ العرض الساعة 8 مساء، وأسعار التذاكر 30، 50، 70، 100 جنيه.

مسرحية الحادثة

يعرض على مسرح الغد بالعجوزة العرض المسرحي الحادثة، الساعة 7 مساء، من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة مصطفى منصور، ريهام أبو بكر، فتحي الجارحي، رضوى البروكي، من إخراج عمرو حسان.

وتأتي أسعار التذاكر ما بين 30 ، 35 جنيها.

مسرحية حريم النار

يقدم مسرح الطليعة عرض حريم النار بقاعة زكي طليمات الساعة 7:30 مساءً، يومي السبت والاثنين فقط، عن نص "بيت برنارد ألبا" للكاتب الإسباني فدريكو جارسيا لوركا، بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل ،كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود.

العرض من موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم استعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، ومن تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي، وجاء سعر تذكرة حضور العرض 35 جنيها.

مسرحية كأنك تراه

يقدم الطليعة ثالث أيام العيد فقط عرض كأنك تراه، بقاعة صلاح عبدالصبور، الساعة السابعة مساءً بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود، مريم هاني، أحمد عبد الهادي، أحمد هاني، و مجموعة من المنشدين، تأليف نسمة سمير، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت، إخراج ماهر محمود، تكلفة حضور العرض 25 جنيها فقط.

مسرحية أفراح القبة

يستقبل المسرح العائم الصغير بالمنيل جمهور مسرحية أفراح القبة، الساعة 7 مساءً، بطولة عبد المنعم رياض، محمد يوسف، محمد عبد القادر، فاطمه عادل، جيهان أنور، هايدي عبد الخالق، سمر علام، مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد تامر، الطفل حمزه، مارتينا رؤوف، الديكور والإضاءة عمرو الأشرف، التعبير الحركي المناضل عنتر، الموسيقى أحمد نبيل، الملابس عبير بدراوي، الماكياج أماني حافظ، إخراج يوسف المنصور.

وجاءت أسعار تذاكر العرض: 30، 50 جنيها.

مسرحية البخيل

يقدم مسرح أوبرا ملك برمسيس عرض البخيل، عن نص الكاتب الفرنسي مولير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولي، محي الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، منار عبدالحليم، هادي محي، عصام أشرف، محمد خلف، عبدالباري سعد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادي سمير، ألاء النادي، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلي أحمد، مكياج أمل حسام، إعداد وإخراج خالد حسونة.

يبدأ العرض الساعة 7 مساء، وتكلفة الحضور 20 جنيهًا للفرد.

عروض البيت الفني للأطفال

مسرحية فركش لما يكش

يقدم مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة العرض المسرحي فركش لما يكش للأطفال الساعة 7:30 مساء، من تأليف وإخراج الشاعر شوقي حجاب، وأسعار التذاكر 25، 35 جنيها.

مسرحية القطط

يستضيف مسرح متروبول بالعتبة عرض القطط للأطفال، بطولة راندا قطب، سيد جبر، صفوت صبحي، جلال عثمان، وائل إبراهيم، تأليف وأغاني صفوت زينهم ومن إخراج صفوت صبحي، الساعة 7 مساء، وسعر التذكرة 35 جنيها.

مسرحية رحلة سعيدة

تعرض على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي في الإسكندرية، بطولة محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، تالي، محمد مرسي، في تمام الساعة 8 مساءً.