فقدان الاتصال بـ71 مهاجرا فروا من ليبيا إلى البحر

أفادت صحيفة "تايمز أوف مالطا"، نقلا عن منظمة "ألارم فون" غير الحكومية اليوم، بأن الاتصال انقطع عن 71 مهاجرا فروا من ليبيا في المياه المالطية صباح اليوم الأحد.

وذكرت المنظمة، أن مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، كانت مسافرة على متن زورق مطاطي، في محاولة للوصول إلى جزيرة مالطا، لكن الاتصال بها انقطع، أثناء انجرافها في منطقة البحث والإنقاذ المالطية وفقا لقناة "روسيا اليوم".

ومساء السبت، سقط عشرة أشخاص كانوا على جانبي السفينة في البحر، ومزقوا جزءا من الزورق، مما تسبب في دخول الماء إلى الزورق، وبعد طلب المساعدة، تم إنقاذهم.