أهالي أمانتيا الإيطالية يحتجون ضد نقل مهاجرين مصابين بـ كورونا للمدينة

اندلعت احتجاجات اليوم في مدينة "أمانتيا" الإيطالية، رفضا لقرار السلطات نقل مجموعة من المهاجرين إلى أحد موانئها، ما أعاق حركة المرور وسبب إزعاجا كبيرا في ظل ارتفاع درجة الحرارة، وفقا لصحيفة "سي" الإيطالية.

وأوضحت الصحيفة أن المواطنين لا يقبلون القرار الذي اعتمدته مقاطعة كوزنسا واعتبروا أنه إجراء سيضرهم ولا يحمل الخير لهم، مؤكدين أن بقاء هؤلاء المجموعة من مرضى كورونا من المهاجرين في وسط منتجع ساحلي درب من الجنون.

وفي الوقت ذاته يؤكد المحتجون أنهم ليسوا عنصريين، بل على العكس أن هذا القرار سيؤثر بشكل سلبي أكبر على مجتمع المهاجرين الذي تم دمجه منذ فترة طويلة مع مواطني "أمانتيا".

والعنصر الآخر الذي أثار السخط، بحسب ما نقلت الصحيفة عن المحتجين أن قرار نقل هؤلاء المهاجرين تم بين عشية وضحاها دون سابق إخطار".

ولفتت صحيفة "سي" إلى أنه تم تقسيم المهاجرين إلى مجموعتين بالمبنى الذي استضافهم في أقسام منفصلة، بين الذين ثبت أن حالتهم إيجابية وأولئك الذين ليسوا مرضى، كما يتم ضمان الامتثال لجميع البروتوكولات الصحية من خلال وجود قوة شرطة وأطباء، كما يوجد أيضا أخصائي أمراض الرئة في الموقع.

وقال مسئول محلي إن المدينة ليست مهيئة لحاةل الطوارئ التي يفرضها فيروس كورونا نتيجة استقبال هؤلاء المهاجرين المصابين بالفيروس، داعيا إلى ضرورة الابتعاد هذه القرار، مشددا على أن ذلك أمر ضروري دون مزيد من إضاعة الوقت، كما دعا الحكومة المركزية إلى التدخل الفوري لمنع حدوث ما وصفه بـ"الأسوأ".

وشرح المسئول المحلي، الذي نقلت عنه الصحيفة، بعض أسباب رفضه قرار السلطات، إذا اعتبر أن وضع المهاجرين المصابين بالفيروس في مكان يقع بوسط "كوزينسا" على شاكلة "أمانيتا" قرار غير صحيح، لأنها مدينة كانت دائمًا وجهة للعديد من السياح، وهذا أمر يثير القلق.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قد عقد اجتماع عاجل في ولاية "كوزنسا" لتحديد ما إذا كانت ستبقي مجموعة المهاجرين في المدينة أو ستنتقل إلى موقع آخر.