مدير أمن كفر الشيخ يتفقد التمركزات الأمنية ويشيد بانضباط الخدمات  

تفقد اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، أمس، بعض التمركزات الأمنية، للإطمئنان على يقظة الخدمات التأمينية وعدم تواجد المواطنين بالميادين الرئيسية او الحدائق، حيث أشاد بإنضباط الخدمات التأمينية بمختلف التمركزات.

كما أكد العزب، على ضرورة استمرار رفع درجة الإستعداد لديها والتعامل الحاسم مع أي صورة من صور الخروج عن القانون مع الحفاظ علي أمن القوات، مشدداً على المستويات الإشرافية المختلفة بالمرور المستمر على القوات المكلفة بعمليات التأمين والحفاظ علي أرواح المواطنين، كما شدد على حسن معاملة المواطنين داخلي الأقسام الشرطية.

من جهة آخرى تستمر غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، في الإنعقاد، للإطمئنان على استمرار غلق المتنزهات والحدائق ومصيف بلطيم، وكورنيش النيل بمدن دسوق وفوه ومطوبس، إضافة إلى تأمين المنشآت الحكومية.

وذكر بيان صادر عن محافظة كفر الشيخ، مساء أمس الأحد، أن المحافظة تميزت بالهدوء كعادتها، وتميز مواطنوها بالالتزام واتباع الإجراءات الاحترازية، مقدمة الشكر لأهالي المحافظة.