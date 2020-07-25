مدير أمن كفر الشيخ يعتمد حركة تنقلات رؤساء الأفرع والمباحث

اعتمد اللواء خالد عزب، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء ايهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، حركة التنقلات الداخلية لأفراع البحث الجنائي ومديرى المباحث، حيث شملت الحركة، تسكين العميد ياسر عبدالرحيم، رئيسًا لمباحث المديرية، والعقيد هيثم عبدالمقصود، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بالحامول، والعقيد احمد سكران، رئيسًا لفرع البحث الجنائي لمنطقة غرب دسوق.

وتضمنت الحركة تعيين المقدم محمد عماد عامر، رئيسًا لمباحث مركز شرطة الحامول، والرائد محمد هاني عصر، رئيسًا لمباحث قسم اول كفر الشيخ، والرائد أحمد عمر رئيسًا لمباحث قسم ثاني كفرالشيخ، والرائد عمرو عوض رئيسًا لمباحث، مركز كفرالشيخ، والرائد ضياء محمد راشد، رئيسًا لمباحث قسم شرطة بيلا، والرائد احمد قطاطو، رئيسًا لمباحث مركز شرطة بيلا.

وشملت الحركة تعيين الرائد عمرو فتح الله، رئيسًا لمباحث قسم دسوق، والرائد احمد ابو عريضة، رئيسًا لمباحث مركز دسوق، والرائد سعد اللبيشي، رئيسًا لمباحث مركز شرطة البرلس، والرائد محمد قطاطو مفتشًا بفرع البحث الجنائي بدسوق، والمقدم علاء سكران، رئيسًا لمباحث مركز شرطة قلين.

كما تضمنت الحركة تسكين المقدم كمال بدير، رئيسًا لمباحث مكافحة المخدارت بالمديرية، والرائد جمال عبدالناصر، رئيسًا لمباحث الآداب.