متحدث "الصحة السعودية" يكشف آخر مستجدات مناسك الحج في ظل أزمة كورونا

كشف حمد العتيبي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، عن الإجراءات الصحية المتبعة في الحج للموسم الحالي في ظل وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وأوضح أن الأمور سارت وفقًا للمخطط لها، فمناسك الحج تتسم بكل هدوء وسلاسة وسهولة ويسر، والمملكة العربية السعودية مهتمة بشكل كبير بخروج موسم الحج العام الحالي بكل سلام في ظل وباء كورونا الذي يضرب العالم.

وأضاف "العتيبي"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أن من ضمن الإجراءات التي وضعتها المملكة في عملية الحج للعام الحالي في ظل الوباء تم اقتصار الحج على المقيمين وبحد أقصى 10 آلاف شخص، وكل 10 أشخاص يكونوا على مسافة 50 متر، ومن ضمن التعليمات عدم لمس الحجاج للكعبة المشرفة، والمملكة تتأكد من ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، إلى أن ضيوف الرحمن يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، مكبرين عند الرمي، والحجاج سيتوجهون بعد رمي الجمرات لأداء طواف الوداع في الحرم الشريف، مؤكدًا أن المملكة اتخذت إجراءات عالية منذ إعلان موسم الحج الاستثنائي في ظل أزمة كورونا، كما أن المملكة طبقت العزل المنزلي للحجاج منذ الوصول إلى مكة المكرمة في السكن المخصص لهم.

وأوضح أنه تم مرافقة الحجاج بقوافل مدربة على أعلى مستوى؛ لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة، فضلًا عن رسم خارطة طريق واضحة لرحلة الحجاج.