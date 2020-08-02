نقابة المهن التمثيلية تنعى سامية امين

نعت نقابة المهن التمثيلية عبر حسابها الخاص بـ"فيس بوك" وفاة الفنانة الراحلة سامية أمين، والدة الفنان الشاب أحمد الدمرداش.

ونشرت النقابة بيانا جاء فيه "تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي الفنانة القديرة سامية أمين والدة الفنان أحمد الدمرداش التي قدمت مسيرة فنية كبيرة على مدار تاريخ طويل من الإبداع ونتقدم بخالص التعازي لأسرتها الكريمة ونسأل المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الكريمة الصبر و السلوان".

توفيت الفنانة سامية أمين زوجة الفنان مصطفى الدمرداش، ووالدة الفنان أحمد الدمرداش، اليوم.

وأعلن أحمد الدمرداش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفاة والدته، قائلًا: "إنّا لله وإنا إليه راجعون، توفيت أمي الغالية إلى رحمة الله، أرجو الدعاء لها".

شاركت الفنانة سامية أمين، في عدد من الأعمال، منها "حق مشروع، ولاد الأكابر، قصة الأمس، حضرة المتهم أبي، المصراوية، العار، الضوء الشارد، زيزينيا، عمر بن عبدالعزيز، لا إله إلا إلله".