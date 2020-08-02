شرم الشيخ للمسرح الشبابي ينعى الفنانة سامية أمين

نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، الفنانة سامية أمين التي رحلت عن عالمنا خلال الأيام الماضية.

وذكرت إدارة المهرجان في بيان: "تنعى إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ببالغ الحزن والأسى الفنانة القديرة سامية أمين، والدة الفنان أحمد الدمرداش التي قدمت مسيرة فنية كبيرة على مدار تاريخ طويل من الإبداع وتتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرتها الكريمة ونسأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان".