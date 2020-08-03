الشاعر أحمد راؤول عن تعاونه مع محمد منير: التاريخ من أعظم أبوابه

أعرب الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، عن سعادته بالتعاون مع الكينج محمد منير في عمل غنائي جديد.

وكتب "راؤول" عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "التاريخ من أعظم أبوابه قريبا.. مع الكينج 2020، من كلماتي أحمد حسن راؤول".

وسيكون تعاون "راؤول" مع الكينج في أغنية واحدة من المقرر ضمها لألبوم محمد منير الجديد، وتتسم الأغنية بالطابع المبهج.

جدير بالذكر أن أحمد حسن راؤول، تعاون مع تامر حسني في ألبومه الجديد، الذي أعلن المطرب الانتهاء من تسجيل أغانيه ليدخل في مرحلة المكساج ليتم طرحه الفترة المقبلة.

كما انتهى الشاعر الغنائي، من كتابة عدد من الأغاني لمطربين شباب مثل رنا سماحة وهايدي موسي.