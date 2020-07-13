نقيب الصحفيين ينعى الكاتب محمد منير بعد وفاته بـ كورونا

نعى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، الكاتب الصحفي الكبير محمد منير، الذي وافته المنية، وانتقل لرحمة ربه بعد ظهر اليوم الاثنين متأثرا بإصابته بفيرس كورونا.

وقال رشوان في بيان له: "إنني أحتسب عند الله سبحانه، محمد منير القيمة والقامة والذي جمعتني به صداقة ممتدة عقودا أربعة، وتواصل لم ينقطع وخصوصا طوال الشهور الأخيرة كان آخره ساعة دخوله المستشفى في مرضه الأخير. لقد كان منير مخلصا لكل ما يعتقده وجريئا في إعلانه، وكاتبا ساخرا ومشاغبا على غرار القامات الكبرى في هذه المدرسة الصحفية العريقة بالصحافة المصرية".

وتابع نقيب الصحفيين: "لم ينقطع منير أيضا عن انشغاله بشؤون نقابته العريقة، ولم يبخل أبدا بدور أو بنصيحة من أجل صالحها وصالح زملاءه أعضاءها طوال مسيرته المهنية والنقابية الممتدة. رحم الله فقيدنا الغالي الكبير وتقبله في فسيح جناته، وخالص العزاء لشقيقه الزميل العزيز حازم منير ولبناته الثلاث ولزوجته وكل أهله وذويه، وألهم الصبر والسلوان كل محبيه وأصدقاءه وتلاميذه وكل أعضاء نقابة الصحفيين".