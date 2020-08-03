"الوقائي" يوزع أدوية لمخالطي مصابى كورونا بمطروح

وزعت فرق الطب الوقائي والرعاية الأساسية بمطروح، الأدوية على المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، عن طريق توصيل الأدوية للمنزل لخضوعهم للعزل المنزلى.

وقال الدكتور أحمد البلتاجى، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن فرق الطب الوقائي مستمرون فى متابعة جميع الحالات المخالطة والمعزولة منزليا على مدار الساعة حتى مثولهم للشفاء.

وأكد على استمرار قيام وتقديم بعض رسائل التوعية من خلال فرق الوقائي للأسر في المنازل واتباع الإجراءات الوقائية والتطهير المستمر لهم.