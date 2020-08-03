رئيس التحرير

محمود مسلم

"الوقائي" يوزع أدوية لمخالطي مصابى كورونا بمطروح

صحة مطروح: استمرار عمليات التطهير وتوزيع رسائل توعية على المخالطين

كتب:

محمد بخات
04:58 ص | الإثنين 03 أغسطس 2020
فرق الوقائى والرعاية الأساسية بمطروح يوزعون الأدويه على المخالطين للحالات المصابه بفيروس كورونا

فرق الوقائى والرعاية الأساسية بمطروح يوزعون الأدويه على المخالطين للحالات المصابه بفيروس كورونا

وزعت فرق الطب الوقائي والرعاية الأساسية بمطروح، الأدوية على المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، عن طريق توصيل الأدوية للمنزل لخضوعهم للعزل المنزلى.

وقال الدكتور أحمد البلتاجى، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن فرق الطب الوقائي مستمرون فى متابعة جميع الحالات المخالطة والمعزولة منزليا على مدار الساعة حتى مثولهم للشفاء.

وأكد على استمرار قيام وتقديم بعض رسائل التوعية من خلال فرق الوقائي للأسر في المنازل واتباع الإجراءات الوقائية والتطهير المستمر لهم.

اقرأ المزيد:

عاجل.. الصحة: تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

هولندا تصنف تركيا كدولة محفوفة بالمخاطر بسبب تفشي وباء كورونا

دراسة: نسبة انتقال عدوى كورونا بين أفراد العائلة الواحدة أقل مما يعتقد

"الصحة": ارتفاع مؤشر الشفاء من فيروس كورونا 44%