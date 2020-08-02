هولندا تصنف تركيا كدولة محفوفة بالمخاطر بسبب تفشي وباء كورونا

قررت الحكومة الهولندية، فرض الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على العائدين من تركيا، معتبرة أن تركيا تعد من بين الدول المحفوفة بالمخاطر، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا بين أبناء الشعب التركي.

وذكرت جريدة كارت التركية، أن الحكومة الهولندية صنفت تركيا كدولة محفوفة بالمخاطر، وقررت إخضاع العائدين من تركيا إلى أراضيها للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وذكر وزير الصحة الهولندي، هوجو دي جونج، في رسالته إلى البرلمان، أن طلب الحجر الإلزامي ألغي بناء على شكاوى من العائدين من البلدان الخطرة وفقا لموقع "تركيا الآن".

وأكد الوزير الهولندي أنه لا يوجد أساس قانوني للحجر الإلزامي، وأن مثل هذا القرار اتخذ في أوروبا بسبب العدد المتزايد من المناطق ذات العلامات البرتقالية أو الحمراء التي ترمز إلى شدة تفشي الوباء.

ومن المقرر، أن تطلق الحكومة الهولندية حملة للتأكد من بقاء العائدين إلى البلاد من مناطق محفوفة بالمخاطر، عن طريق البر أو البحر أو الجو، في المنازل لفترة معينة من الوقت والابتعاد عن البيئات المزدحمة قدر الإمكان.