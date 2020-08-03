مقتل 21 وإصابة 43 في اشتباكات إثر محاولة هروب لدواعش من سجن بأفغانستان

قتل 21 شخصا وأصيب 43 آخرين، في اشتباكات مع داعش، في جلال أباد، حسبما أفادت قناة "العربية".

فيما وقعت اشتباكات وهروب جماعي لعناصر داعش، من سجن في جلال أباد، وفقا للقناة.

وأعلن تنظيم داعش، أمس، مسؤوليته عن محاولة اقتحام سجن في جلال أباد شرق أفغانستان.

وأفاد متحدث باسم حاكم إقليم ننجرهار الأفغاني عطا الله خوجاني، بأن شخصًا لقي مصرعه وأصيب 18 آخرين في انفجار سيارة مفخخة عند مدخل سجن جلال أباد.

ووفقًا لنبأ مقتضب نشرته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، بحسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فإن هناك تقارير تفيد بأن مسلحين يتواجدون في الطابق العلوي من السجن.

وكان مراسلون محليون في إقليم ننجرهار، الواقع شرق البلاد، قد أفادوا بأن انتحاريًا فجر سيارة مليئة بالمتفجرات بالقرب من السجن في جلال أباد، ويمكن سماع طلقات نارية بالقرب من السجن، بحسب "طلوع نيوز".