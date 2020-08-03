استشاري يحذر من دهون اللحم الضأن: خطر على مرضى القلب

قال الدكتور فهمي شارل وكيل المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية وأستاذ الطب المهني واستشاري أمراض القلب، إنَّ الوجبة المتوازنة هي أساس الصحة الجيدة، مشيرًا إلى أنَّها تختلف من فرد لآخر، فمثلًا إذا كان هناك مريض بالقلب والنقرس والكلى فإنه سيكون مهتمًا بتناول كميات أقل من الدهون واللحوم.

وأضاف "شارل"، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم"، مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أنَّ الفرد يحتاج إلى كمية ليست كبيرة من البروتين تقدر بما يتراوح ما بين 200 إلى 300 جرام، مثل اللحوم إذا كان الشخص في حالة صحية جيدة، أما إذا كان مصابًا في مشاكل في الكلى، فإن هذه الكمية تنخفض إلى 150 جرامًا يوميًا.

وتابع وكيل المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية: "لو الشهية مفتوحة منزودش عن 3 قطع لحمة، لأن عبء التمثيل الغذائي للحوم عالي جدًا على الكلى"، مبينًا أنَّ النقرس الناجم عن زيادة تناول البروتينات، ليس مجرد ألم في المفاصل، لكنه قد ينجم عنه مضاعفات تصيب الأداء الحيوي الوظيفي الخاص بالكلى، لافتًا إلى أنَّ اللحوم تحتوي أيضًا على دهون مشبعة غالبًا ما تؤدي إلى الارتفاع في نسب الكوليسترول.

واستكمل، "يفضل تناول اللحم الأحمر وليس اللحم المصنع مثل البرجر الذي يحتوي على كميات كبيرة من الدهون والكوليسترول، كما أن اللحم الضأن يحتوي على كم عالٍ الدهون يشكل خطورة على القلب على مستوى الكوليسترول، حيث يمتلك قدرة عالية على الترسيب في جدار الشرايين، والإسراع في تصلب الشرايين".