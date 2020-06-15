استشاري أمراض رئة: استخدام الهيدروكسي لعلاج كورونا قد يؤدي لتوقف القلب

أكد الدكتور زياد مطر، استشاري أمراض الرئة والصدر والإنعاش بمستشفيات أورلاندو هيلث بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الفترة الأخيرة شهدت جدلا بين فاعلية "الهيدروكسي كلوركين" و"الريمديسيفير" لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحًا أن عقار الهيدروكين لا يتم استعماله في الولايات المتحدة الأمريكية، كونه يؤدي إلى إصابات بالقلب، "ممكن يوقف القلب، والمريض يتوفى في الحال".

وأضاف "مطر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن الريمديسيفير عقار ليس لديه هذه الأعراض الجانبية التي تؤثر على جسم الإنسان، كما أنه دواء فعال ويُعطي نتائج إيجابية ويتم العمل بيه ومتواجد في كل مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، ويستخدم في علاج الحالات البسيطة لمدة 5 أيام، والحرجة لمدة 10 أيام.

وأشار استشاري أمراض الرئة والصدر والإنعاش بمستشفيات أورلاندو هيلث بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن عقار الريمديسيفير يتم إعطائه للمريض ويُخفف من الأعراض الثانوية التي تظهر عليه بسبب الفيروس مثل الالتهاب بالرئة والشرايين، فالعديد من مصابي الفيروس وصلوا المستشفيات وهم مصابين بجلطة في الشرايين والأوعية الدموية، ولكن إذا ما مر على المريض اسبوع أو 10 أيام لن يُعطي العلاج النتائج المنتظرة منه.

وعن الأدوية التي يتم إعطاؤها للمرضى في الولايات المتحدة أصحاب الأعراض البسيطة والذين يتم علاجهم في المنزل، قال "مش بنعطي لهم وصفة طبية، بنقول لهم بس حافظوا على التباعد وده اللي هيكون شيء طبيعي في المجتمعات حتى بعد انتهاء الأزمة، وممكن ياخدوا بروفين عشان الصداع وخفض الحرارة، مفيش أي دراسة أكدت عكس ذلك".