بولتون: ترامب رئيس "عديم الأخلاق"

وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، رئيس بلاده دونالد ترامب، بـ"زعيم البيت الأبيض عديم الأخلاق"، الذي يركز اهتمامه على كل ما يساعده في إعادة انتخابه لولاية ثانية.

وقال بولتون، في مقابلة نشرتها صحيفة "إل بايس" اليوم: "أعتقد أنه رئيس غير أخلاقي ركز على الأشياء التي تساعده على إعادة انتخابه دون التركيز، بالضرورة على ما هو أفضل للولايات المتحدة".

وأضاف: "شرحت له عشرات المرات، أنه تم تقسيم شبه الجزيرة الكورية في عام 1945، لكنه لم يتذكر ذلك أبدا. وفي حالات أخرى، لم يكن من الممكن التدخل، على سبيل المثال، عندما سأل تيريزا ماي (رئيسة حكومة بريطانية سابقة): "هل تملك بلادها فعلا أسلحة نووية؟" وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وقال: "يعرف الكثير من الناس، أن ترامب لا يعلم إلا القليل عن التاريخ ولا يرغب في دراسته".

في وقت سابق، نشر بولتون كتابه، الذي تحدث فيه عن تفاصيل عملية صنع السياسة في البيت الأبيض على مدار عام ونصف العام.