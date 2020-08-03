رئيس التحرير

محمود مسلم

 وزير الإسكان: تنفيذ 1920 وحدة سكنية بمشروع "JANNA3 "بمدينة الشيخ زايد

كتب:

الوطن
11:13 ص | الإثنين 03 أغسطس 2020
عاصم الجزار

عاصم الجزار

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 1920 وحدة سكنية (80 عمارة) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر المرحلة الثالثة بمنطقة التوسعات بمدينة الشيخ زايد، والمنضمة للمدينة بالقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن الشركات المسند إليها تنفيذ المشروع انتهت من إقامة الهيكل الخرساني لعدد (58) عمارة بالمشروع، وجارٍ تنفيذ أعمال الحفر والإحلال لعدد (18) عمارة أخرى من إجمالي 80 عمارة، كما تقوم الشركات باستكمال تنفيذ السور الفاصل بين حدود المشروع والمشروعات السكنية المتواجدة بالمنطقة.

رئيس الجهاز: متابعة دورية لما تم ويجري تنفيذه من أعمال..والالتزام بالتوقيتات المحددة لإنجاز المشروع

من جانبه كلف المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية لما تم ويجري تنفيذه من أعمال، مؤكداً الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشروع وكذا الجودة في التنفيذ لتسليم الوحدات لمستحقيها طبقاً للمواصفات المطلوبة.

اقرأ المزيد:

 وزير الإسكان يصدر 41 قرارا لإزالة مخالفات البناء في المدن الجديدة

وزير الإسكان يناقش مخطط مدينة سنفكس الجديدة: تتيح 600 ألف فرصة

رئيس الوزراء يناقش مع وزير الإسكان مخطط "باب مصر"

 وزير الإسكان من العلمين: ستكون مقصدا للسياحة المحلية والعالمية

نائب وزير الإسكان يناقش آليات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بـ3 محافظات

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يستعرضان مخطط تطوير كنيسة العذراء بالزيتون

وزير الإسكان يُصدر 3 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء في 15 مايو