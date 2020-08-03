كنائس كفر الشيخ تفتح أبوابها بأعداد قليلة وإجراءات احترازية

فتحت كنائس محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، أبوابها أمام الأقباط لأداء القداسات، وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث سمح لأعداد قليلة بالدخول تقدر بـ 25 % من سعتها، مع مراعاة مسافات التباعد الإجتماعي، وذلك بعد نحو 4 أشهر من الغياب بسبب انتشار فيروس كورونا، وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

وأدى الأقباط أول قُداس، داخل كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بمنطقة سخا، حيث جرى تخصيص فريق من "الخدام والكشافة" للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث بدأ الخدام بتسجيل أسماء الحضور قبل بدء القداس بوقت كافي، فضلاً عن قياس درجة حرارة ووضع المواد المطهرة على باب الكنيسة، عقب تعقيمها وتطهير مقاعدها بالكامل.

وعلقت الكنيسة ملصقات في الخارج، تفيد يمنع السلام بالأيدي، ومنع دخول المترددين دون كمامات، فضلاً عن حمل كل شخص لأدواته الشخصية وهي المياه وكتاب الصلوات وغطاء الرأس للسيدات.

وصلى الأقباط في أول قداس من أجل أن يرفع الله عن مصر والعالم الوباء العالمي الجائح فيروس كورونا.