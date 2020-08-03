العراق: 4 حالات وفاة و99 إصابة بكورونا في ديالي

أعلنت دائرة صحة ديالي، اليوم، إصابة 99 حالة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ منها 9 إصابات بالكوادر الطبية والصحية.

وأشار مدير إعلام صحة ديالي فارس العزاوي، للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، إلى أن دائرة صحة ديالي أجرت الفحوصات المختبرية لـ 393 مسحة جديدة، والتي أظهرت إيجابية 99 حالة بكورونا.

وأضاف العزاوي، أن الدائرة سجلت 4 حالات وفاة و70 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأن العدد التراكمي للإصابات بلغ 4040 إصابة في حين ارتفعت حالات الشفاء إلى 3215 حالة، أما حالات الوفيات فقد بلغت 136 حالة وفاة.