كورونا في بلاد الشام والعراق.. ارتفاع إجمالي وفيات العراق إلى 4212

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 15.893.115، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 640.962 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 9.663.383 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، الهلع في جميع دول العالم، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 147 إصابة جديدة بكورونا المستجد، 119 إصابة محلية و28 بين الوافدين، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 3407 حالات.

وأشارت الصحة اللبنانية، إلى أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 46 حالة.

وذكرت الوزارة اللبنانية، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 8719 فحصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

من جانبها، أوصت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية للوباء، بإعادة إغلاق عدد من القطاعات الاقتصادية والسياحية والمنشآت العامة لمدة أسبوع ابتداء من الاثنين المقبل، بهدف السيطرة على انتشار الوباء والتأكد من حسن وصحة التدابير الوقائية المعتمدة، وتشمل الملاهي والنوادي الليلية والمسابح الداخلية، والحفلات اليومية التي تقام على الشواطئ والمسابح، والحفلات الفنية والسياحية على مختلف أنواعها.

من جانبه، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، خلال تفقده العديد من المستشفيات، أن كورونا المستجد أصبح منتشرا في كل المناطق تقريباً.

وأضاف:"علينا أن نتعايش معه وأن نسيطر عليه كما فعلنا قبل الأول من شهر يوليو الحالي"، مستطرا "نحن اليوم في فترة امتحان، فلنتعاون جميعنا. والبلديات تقوم بواجبها وهذا شيء نثمنه، ويجب العمل لنبقى مسيطرين على الاصابات المرتفعة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

بدوره، قرر "تيار المستقبل"، بزعامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، إرجاء مؤتمره العام الثالث، الذي كان من المقرر أن ينعقد غداً السبت؛ وذلك خشية تعرض المشاركين للإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في ضوء تسارع وتيرة الإصابات بالوباء مؤخرا في عموم لبنان.

وقال مسؤول لبناني كبير، إنه تلقى نبأ سيئا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال غداء مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الذي أجرى زيارة لبيروت، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوضح مدير مكتب وزير الخارجية اللبناني، هادي الهاشم، في تصريح صحفي، إنه كان في مأدبة غداء مع الوزير الفرنسي، فتلقى اتصالا من المستشفى يقول إن نتيجة الفحص إيجابية، مضيفا أنه انسحب على الفور وأبلغ الحاضرين بالنتيجة.

وقال مسؤول في وزارة الصحة اللبنانية، إن وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي ومدير الشؤون السياسية بالوزارة خضعا للفحص بعد اكتشاف إصابة الهاشم لكن النتيجة جاءت سلبية.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في سوريا إلى 608

وفي سوريا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا المستجد وشفاء 10 حالات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأشارت الوزارة السورية، في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 608 شفيت منها 184 وتوفيت 35 حالة.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 15 إصابة بكورونا المستجدّ واحدة منها محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 1146.

وأشارت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في موجز إعلامي، إلى تسجيل 5 حالات شفاء في مستشفى "الأمير حمزة"، إضافة إلى إجراء 7788 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن، 550656 فحصاً، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3 حالات وفاة و537 إصابة جديدة و235 حالة تعافٍ بعد إجراء 3436 فحصاً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأضافت الوزارة الفلسطينية، في تقريرها، أن إجمالي الإصابات النشطة ارتفع إلى 8710 إصابة، كما ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 3629، وحالات الوفاة إلى 73 حالة.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن حالات الوفاة الجديدة سجلت جميعها في محافظة الخليل،، لترتفع حصيلة الوفيات جراء الوباء في المحافظة إلى 59 حالة، موضحة أن الإصابات في مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعاً مضطرداً، وسجلت المدينة 188 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت الصحة الفلسطينية قائلة، إن 14 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

تسجيل أول إصابة بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية في ليبيا

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، تسجيل 197 حالة وفاة، و3802 إصابة، و1644 حالة تعاف في صفوف الجالية الفلسطينية في العالم.

وأشارت سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا، إلى تسجيل أول اصابة بكورونا المستجد في صفوف أبناء الجالية الفلسطينية في البلاد.

من جانبه، أعلن فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء في وزارة الخارجية الفلسطينية، وسفارة دولة فلسطين لدى الأردن، عن تسيير رحلة إجلاء جديدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في العاشر من شهر أغسطس المقبل.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في العراق إلى 4212

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 2485 إصابة جديدة بكورونا المستجد، مؤكدة شفاء 1863 مصاباً، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وقالت الوزارة العراقية، في بيان، إنه تم تسجيل 90 حالة وفاة، موضحة أن "مجموع الشفاء: 71268، ومجموع الإصابات: 104711، والراقدين الكلي: 29231، والراقدين في العناية المركزة: 456، ومجموع الوفيات: 4212".

وفي سياق متصل، أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم، عن دفن 64 متوفياً بسبب كوروناالمستجد في مقبرة وادي السلام الجديدة بمحافظة النجف، فيما أشارت "السومرية"، إلى أن العدد الكلي للمدفونين في المقبرة حتى، اليوم، وصل إلى 3658 متوفيا من كافة المحافظات، بينهم أربعة من الديانة المسيحية ومتوف واحد سعودي الجنسية من مدينة الإحساء، وفقاً لإعلام الحشد.

بدورها، أعلنت شركة طيران "فلاي دبي"، عن استئناف رحلاتها من مطارات بغداد والبصرة والنجف اعتبارا من الثلاثاء المقبل، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.