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محمود مسلم

الصين تبدأ تحقيقا لمكافحة الإغراق بشأن واردات البوليفينيلين الأمريكية

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(أ.ش.أ)
01:58 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
الصين تبدأ تحقيقًا لمكافحة الإغراق بشأن واردات "البوليفينيلين" الأمريكية

الصين تبدأ تحقيقًا لمكافحة الإغراق بشأن واردات "البوليفينيلين" الأمريكية

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم، أنها بدأت تحقيقًا لمكافحة الإغراق بشأن واردات "البوليفينيلين" من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الوزارة الصينية، في بيان، أن التحقيق بدأ بناءً على طلب من شركة "نانتونج شينج تشن المحدودة للمواد الصناعية"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ينتهي التحقيق قبل 3 أغسطس 2021 وقد يتم تمديده حتى 3 فبراير 2022.

جدير بالذكر، أن "البوليفينيلين" عبارة عن بوليمر مقاوم للحرارة بخصائص ميكانيكة وأبعاد ثابتة، ويتم استخدامه في صناعات الإلكترونيات والسيارات والطاقة الضوئية.

 

 

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