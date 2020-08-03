"العزبي": صناعة الدواء في مصر تشهد تطورا مستمرا

قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الدواء في مصر تشهد تطورا مستمرا، مشيرا إلى أن مصر تحتل المركز الأول عربيا وإفريقيا في هذه الصناعة.

وأوضح العزبي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن استراتيجية تطوير صناعة الدواء في مصر تعتمد على عدد من الركائز منها أن تتوافر لبعض القطاعات الخامات الدوائية، وتصنيع مشتقات الدواء كالأمصال واللقاحات فضلا عن عمليات تسجيل الأدوية، ومراقبة عمليات الإنتاج والتخزين، وتوافر البحث في مجال الدواء، مشيرا إلى أن الدولة استطاعت أن تقطع شوطا كبيرا في مجال أبحاث الدواء.

وأضاف العزبي، أن الدولة تمتلك المقومات الأساسية للريادة في هذا القطاع، ولا سيما مع وجود أكثر من 150 مصنعا قائما في الوقت الحالي، كما أن هناك مميزات نسبية متعددة لهذا القطاع، وهو ما يُؤهله لفتح أسواق جديدة بالقارة الإفريقية.

وأكد العزبي، على توافر جميع الأدوية في الأسواق حاليا، مشيرا إلى أن في بداية انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" شهد السوق عدم توافر بعض الأدوية نتيجة لضغط الطلب على الدواء في الوقت ذاته كانت تتوافر كاملة داخل المستشفيات.

وأشار العزبي، إلى أن جميع المواد الخام ومستلزمات الإنتاج متوافرة ولم تتأثر بتراجع حركة الاستيراد خلال الفترة الماضية، موضحا أنه لا يوجد أي نواقص في الأدوية حاليا سواء المتعلقة بكورونا المستجد أو أدوية الأمراض المزمنة.