العثور على 7 جثث لمهاجرين غير شرعيين بشاطئ "طرفاية" في المغرب

عثرت السلطات المغربية بشاطئ مدينة طرفاية، اليوم، على 7 جثث لمهاجرين غير شرعيين بينهم 5 نساء، كما أحبطت السلطات المغربية محاولة للھجرة غير المشروعة انطلاقا من الشریط الساحلي التابع لمدينة طرفاية، حيث تم ضبط 40 مھاجرا غير شرعي ینحدرون من دول إفریقیة جنوب الصحراء، من ضمنھم 12 امرأة.

ووضعت السلطات المعنية ھؤلاء المضبوطين فى العزل الصحي، في انتظار إجراء التحاليل اللازمة للكشف عن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، من قبل السلطات الصحیة المختصة، في حین جرى إیداع الجثث السبع بأحد مستشفيات مدینة العیون.

وتم على خلفية العملية ذاتها فتح تحقيق قضائي من السلطة المختصة، تحت إشراف النیابة العامة، للكشف عن ظروف وملابسات ھذه القضیة.

من جانبه،انتقد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم، التطور الحالي لوضع الهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف ماس، في بيان صحفي لوزارة الخارجية الألمانية، أن هناك تزايدًا في عدد المهاجرين من شمالي إفريقيا إلى إيطاليا، لافتا إلى أن وباء كورونا المستجد قد أثر على طرق الهجرة في البحر الأبيض المتوسط.

وذكر المسؤول الألماني، أن إيطاليا على وجه الخصوص، شهدت تدفقا قويا للمهاجرين غير الشرعيين من تونس في الأسابيع الأخيرة، مشددا بقوله: "لا يمكننا ترك إيطاليا وحدها مع هذا الوضع لقد ارتكبنا هذا الخطأ في الماضي ولا يمكن تكراره".

وأكد ماس، على أن التعاون مع بلدان المنشأ ذو أهمية حاسمة، موضحا:"يجب علينا أن نبذل جهودًا مشتركة من جانب الاتحاد الأوروبي مع تونس، حتى يكون لدى الناس خلال فترة جائحة كورونا آفاقا مستقبلية أفضل من المخاطرة عبر البحر الأبيض المتوسط".

وأشار وزير الخارجية الألماني، إلى أن "سنعمل من أجل ذلك أثناء فتره تولينا رئاسه مجلس الاتحاد الأوروبي.