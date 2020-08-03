رسميا.. انتهاء عمل غرفة إدارة الأزمات بالأقصر بعد انحسار كورونا

أعلن محسن الشامي، مدير إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، أن اليوم الإثنين هو ختام انعقاد غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة، وكذا غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات.

وأكد الشامي، أن الغرفة منذ انعقادها لم تتلقى أي بلاغات أو شكاوى طوال أجازة عيد الأضحى المبارك حتى الآن وأن الغرفة، تقوم بمتابعة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بإجراءات التعامل مع فيروس كورونا، والمتضمنة غلق الحدائق والمتنزهات والاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات‪.

وأشاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالتزام مواطني المحافظة بقرارات مجلس الوزراء، كما أوضح اللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد بالمحافظة ورئيس غرفة العمليات، أن غرفة عمليات ديوان عام المحافظة منعقدة على مدار الساعة، وتضم أعضاء من الطب البيطري والتموين والصحة والحماية المدنية والإسعاف، وعلى اتصال بغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات.

وأضاف أبو العزايم، أنه يتم أيضا متابعة أعمال النظافة اليومية ورفع صناديق القمامة أولا بأول، كما يتم رصد ومتابعة كل أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء خلال فترة إجازة العيد.