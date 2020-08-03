صور.. كنيسة سخا تحدد 18 شرطا لحضور القداس 

حرصت كنائس كفر الشيخ، اليوم الإثنين، على تطبيق الإجراءات الاحترازية، قبل وأثناء القداسات، بعد توقف 4 أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وشهدت كنيسة العذراء مريم بسخا، تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة بدء من الدخول من البوابة الإلكترونية، وتوفير مواد التعقيم والتطهير، وتوزيع الكمامات على المصلين، وإجراء الكشف الحراري، وتم تحديد فرد واحد في كل مقعد صغير، وفردين بالمقاعد الكبيرة داخل الكنيسة، كما شهدت تواجد أمني مكثف.

وترأس القداس، القمص متياس موريس، كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم بسخا، وسط وجود تباعد اجتماعي، وتواجد عدد من شباب المسيحيين لمساعدة المصلين على الدخول للكنيسة حيث حددت 18 شرطا، للكنائس والكهنة والمسيحيين على حد سواء، شملت أهم الإجراءات الواجب اتباعها في الفتح التدريجي للكنائس، منها أن يتولى فريق الكشافة بكل كنيسة مسؤولية تنظيم حركة دخول وخروج المصلين والتأكد من أن من يدخل ضمن المسجلين للمشاركة في القداس، وكذلك القيام بعمليات التطهير، ومتابعة تنفيذ المصلين لإجراءات الوقاية، على أن يرتدي أعضاء فريق الكشافة ملابس الوقاية المناسبة لمهمتهم.

كما ألزمت كل مصلي بإحضار منديل التناول الخاص به، وكذلك زجاجة مياه صغيرة، وغطاء الرأس بالنسبة للسيدات، وذلك للاستخدام الشخصي، ومنعت تماما التشارك في استخدام هذه الأدوات بين المصلين، كما يمنع أن تقوم أي كنيسة بتوزيع هذه الأدوات على المصلين، وأن يرتدي كل شخص الكمامة عند دخول الكنيسة عموما سواء لصلاة القداس أو غيره، ويتم قياس درجات حرارة من يدخل إلى الكنيسة باستخدام أجهزة قياس الحرارة عن بعد.

واشترطت أن تجري عملية تطهير سريعة للمصلين فور وصولهم عند باب الكنيسة الخارجي، وذلك بتطهير أحذيتهم بقطعة من قماش مغمورة في محلول الكلور، وكذلك تطهير الأيدي بالكحول 70%، وعلى الجميع التجاوب التام مع توجيهات أعضاء الفرق المنوطين بعملية التطهير.

كما ألزمت المصلين بعدم المصافحة بالأيدي داخل الكنيسة أو بأي طريقة تتطلب اقتراب أو تلامس، بما فيها مصافحة الأب الكاهن أو حتى تصافح الكهنة فيما بينهم، ويكتفي الجميع بتبادل التحية من على بعد، وتراعى المسافة الآمنة أثناء التواجد داخل الكنيسة بين الكهنة والشمامسة والشعب المشارك في الصلاة.

يذكر أن كنيسة السيدة العذراء بسخا من أقدم الكنائس، وشهدت مدينة سخا الأثرية تواجد العائلة المقدسية لمدة أسبوع في رحلتها بمصر، ويوجد بالكنيسة حجر أثري لايوجد في العالم، ففيها حجر عليه أثر قدم السيد المسيح، ولى الجانب الآخر من الحجر كتب كلمة "الله 1"، بالإضافة للعديد من الأواني الأثرية.