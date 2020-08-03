"المصري للتأمين" يكشف تأثيرات كورونا على القطاع

كشفت دراسة صادرة عن الاتحاد المصري للتأمين عن أن الأزمة الخاصة بـ"كوفيد-19" بدأت في الوقت الذي تشهد فيه تأمينات غير الحياة تشدد في الأسعار، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الخطوط التجارية على وجه الخصوص، مع وجود ندرة في رأس المال.

وأشارت الدراسة إلى أنه ينبغي أن تساهم الزيادة المتوقعة للإقبال على طلب على التأمين في دعم الأرباح على المدى الطويل، علاوة على ذلك، فإن التجربة التي تعرضت لها منظومة الصحة والأزمات الاقتصادية التي وقعت هذا العام، ستزيد من الوعي بالمخاطر، ما سيؤثر بدوره على زيادة الطلب على التأمين عبر العديد من خطوط الأعمال التجارية، بما في ذلك طلب المنتجات التي تقدم حلولا للآثار الناتجة عن تلك الجائحة، والتي بدورها قد تتطلب شكلا من أشكال دعم الحكومة نظرا للطبيعة الغير تقليدية لمثل هذا الخطر.

ومن المرجح أن تؤدي الصدمة الناتجة عن كوفيد إلى تسريع 19 إلى محاولة الإسراع بتطوير نماذج الأعمال الأخرى أيضًا ، مثل إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية للتخفيف من مخاطر تعطل الأعمال في المستقبل، ما سيؤدي إلى ظهور مجمعات جديدة فيما يتعلق بتأمينات الممتلكات والتأمينات الهندسية.

وإضافة إلى ذلك سيكون هناك دعم وتعزيز للاتجاه نحو التحول الرقمى في الحياة الشخصية والحياة العملية على حد سواء، وكذلك سيكوون هناك تحفيز على الإسراع بتطوير منتجات وخدمات تأمينية جديدة.

وبعد عام 2019، سيشهد نمو أقساط التأمين على مستوى العالم "الحياة وغير الحياة" حالة من الركود على مدار عامي 2020 و2021، وستتقلص أقساط التأمين على الحياة في الأسواق المتقدمة بشكل حاد، بينما سيكون قطاع تأمينات غير الحياة أقل تأثرا بأزمة "كوفيد-19" وسيشهد هذا القطاع تحسنا في معدلات نمو الأقساط.