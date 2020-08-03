إنشاء وتوسعة 5 مدارس بـ27 مليون جنيه في ساقلتة بسوهاج

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته في سوهاج، الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمركز ساقلتة خلال الفترة من يوليو 2019، حتي يوليو 2020.

وقال شريف السيد، رئيس مدينة ساقلته في بيان أصدره، أن المشروعات تشمل توسعة لمدرسة الجلاوية الابتدائية بتكلفة حوالي 4 ملايين جنيه، تضم 16 فصلًا، ويستفيد منها 640 طالبًا، وكذلك إنشاء مدرسة ساقلتة الجديدة للتعليم الأساسي بنحو 5 ملايين جنيه، و11 فصلًا، لخدمة 440 طالبًا.

وأكد رئيس المدينة، إنشاء مدرسة الفراسية للتعليم الاساسي بتكلفة 7 ملايين جنيه، بعدد 22 فصلًا، لخدمة 880 طالبا، وأيضا إنشاء مدرسة نجع عباسة الابتدائية المشتركة والتي خضعت لإحلال جزئي لها بتكلفة 7 ملايين جنيه ليستفيد منها 1080 طالبًا، كما تم عمل إحلال كلي بمدرسة نجع الساقية الابتدائية بتكلفة حوالي 4 مليون ليستفيد منها 220 طالبًا.