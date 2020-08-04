أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 4-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المصرية، اليوم الثلاثاء 4 أغسطس، والتي تنوعت بين العنب والخوخ والبطيخ كالتالي:

الخوخ

بلغ سعر كيلو جرام الخوخ العريشي 11 جنيها.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 9 جنيهات وتصل إلى 30 جنيهًا حسب النوع.

الموز

بلغ سعر الموز في الأسواق 12 جنيها للكيلو جرام.

البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق 20 جنيها.

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 6.5 جنيه، والأحمر إلى 6 جنيهات، والكرمسن 15 جنيهًا، والعنب الأسود 13 جنيهًا.

الأناناس

ووصل متوسط سعر حبة الأناناس 35 جنيهًا.

الكاكا

تراوح سعر كيلو جرام الكاكا من 9 إلى 12 جنيهًا.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 4.5 جنيه.

مشمش

ووصل سعر كيلو المشمش 15 جنيهًا.

الكمثرى

وتراوح سعر الكمثرى الثلاجة من 5 إلى 11 جنيهًا.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 7 إلى 12 جنيها، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 17 إلى 25 جنيهًا.

البطيخ

كيلو البطيخ من 4 إلى 6 جنيهات، وجاء متوسط سعر البطيخة الواحدة بين 12 إلى 40 جنيهًا وفقًا للوزن.