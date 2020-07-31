أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 31-7-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المصرية، اليوم الجمعة 31 يوليو، والتي تنوعت بين العنب والخوخ والبطيخ كالتالي:

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 7 إلى 12 جنيها، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 17 إلى 25 جنيهًا.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 9 جنيهات وتصل إلى 30 جنيهًا حسب النوع.

البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق 20 جنيها.

البطيخ

كيلو البطيخ من 4 إلى 6 جنيهات، وجاء متوسط سعر البطيخة الواحدة بين 12 إلى 40 جنيهًا وفقًا للوزن.

الكمثرى

وتراوح سعر الكمثرى الثلاجة من 5 إلى 11 جنيهًا.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

الموز

بلغ سعر الموز في الأسواق 12 جنيها للكيلو جرام.

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 6.5 جنيه، والأحمر إلى 6 جنيهات، والكرمسن 15 جنيهًا، والعنب الأسود 13 جنيهًا.

شمام

ووصل سعر الكيلو جرام من الشمام لنحو 5 جنيهات.

الأناناس

ووصل متوسط سعر حبة الأناناس 35 جنيهًا.

الخوخ

بلغ سعر كيلو جرام الخوخ العريشي 11 جنيها.

الكاكا

تراوح سعر كيلو جرام الكاكا من 9 إلى 12 جنيهًا.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 4.5 جنيه.

مشمش

ووصل سعر كيلو المشمش 15 جنيهًا.