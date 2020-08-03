العراق يشكل لجنة لمتابعة توفير لقاح "كورونا" مع أربع شركات عالمية

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم، تشكيل لجنة فنية لمتابعة توفير اللقاح الخاص بفيروس "كورونا" مع أربع شركات عالمية، مشيرة إلى أن الفئات المشمولة باللقاح في المرحلة الأولى هي الملاكات الصحية والأجهزة الأمنية وكبار السن وضعيفي المناعة.

وقال الوكيل الفني للوزارة حازم الجميلي، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن الوزارة ومن خلال اللجنة المشكّلة متواصلة مع عدد من الشركات التي تعمل على إنتاج اللقاح الخاص بفيروس "كورونا"، وهي الشركة البريطانية والألمانية والصينية بالإضافة إلى الروسية.

وأشار إلى أن اجتماعات عدة عقدت مع هذه الشركات للتباحث حول نوعية وتفاصيل اللقاح ومعرفة الأكثر فائدة وسرعة في الوصول إلى العراق وكذلك الأسعار.