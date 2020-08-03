تعافي 311 من فيروس كورونا بمستشفى قنا العام

أعلن حازم عمر نائب محافظ قنا، وكمال شلبي سكرتير عام المحافظة، تعافي 311 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى قنا العام، وذلك منذ تحويلها إلى مستشفى لعزل المصابين بالفيروس.

جاء ذلك خلال زيارتهما الميدانية للمستشفى على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل.

يُذكر أن نسب الإصابة بفيروس كورونا انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وذلك بعد شهور طويلة بذل فيها الأطباء وفرق التمريض بالمستشفيات جهودًا مضنية لرعاية ومتابعة الحالات المصابة بالفيروس.