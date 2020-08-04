خطوات تجديد جواز السفر للمصريين بالخارج من السفارة المصرية

يحرص الكثيرون وبشكل خاص المصريون المتواجدون بدول الخارج، على تجديد جواز السفر الخاص بهم باستمرار فور موعد انتهائه، حرصا منهم على تجنب التعرض للمسائلة القانونية، حيث أنه يعد بمثابة الإثبات الشخصي لهم في دول الخارج.

وتستعرض "الوطن"، المستندات المطلوبة لتجديد جواز السفر للمصرين في الخارج، وفق الموقع الرسمي لوزارة الخارجية المصرية:

1- أصل بطاقة الرقم القومي، أو أصل شهادة الميلاد المميكنة حال عدم وجود رقم بطاقة قومي.

2- أصل جواز السفر المنتهي الصلاحية.

3- أصل الموقف التجنيدي للذكور، إذا كان غير موضح في الجواز المنتهي.

4- عدد 3 صور حديثة ذو خلفية بيضاء بمقاس 4×6.

5- سداد الرسوم المقررة.

6- استيفاء النموذج المعد لذلك من السفارة أو القنصلية وملء البيانات الموجوده بها.

في حالة طلب تغيير أي معلومة في الجواز يجب إرفاق المستند الرسمي المصدق الدال على صحة البيان المراد تغييره.

يتم تقديم المستندات إلى السفارة المصرية في الدولة المقيم بها صاحب طلب تقديم جواز السفر، ويتم الحصول عليه خلال 48 ساعة من تقديم الطلب.