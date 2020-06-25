مع عودة حركة الطيران.. الشروط والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

منذ اللحظة الأولى من إعلان إصابة عدد من الحالات بفيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي كان أهمها تعليق حركة الطيران لمد اقتربت من 3 شهور، ولكن في إطار خطة الدولة للتعايش مع الفيروس، تعود حركة الطيران للعمل مره أخرى بدء من أول يوليو المقبل.

وتعد خطوة استخراج جواز السفر المصري من أهم الإجراءات للسفر، فيتقدم المسافر بطلب الحصول على جواز السفر إلى مصلحة الجوازات أو أحد فروعها الجغرافية، طبقا للاختصاص المكاني، أما بالنسبة للمواطنين المتواجدين خارج البلاد، فيُقدم الطلب إلى القنصليات المصرية بالخارج.

وتستعرض "الوطن" الشروط والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر مصري من مصلحة الجوازات أو أحد القنصليات المصرية في الخارج، وفق بوابة الحكومة الإلكترونية:

شروط استخراج جواز السفر المصري

- يُقبل طلب جواز السفر من صاحب الشأن نفسه.

- يمكن قبول الطلب من الزوج أو الزوجة بحلول كلا منهما محل الآخر.

- وفي حالة إذا كان صاحب الطلب قاصر يُقبل من الآباء والأمهات والأخوات البالغين.

- يمكن للوكيل العام الرسمي التقدم بالطلب بموجب عام أو قضائي أو خاص أو بأعمال المصلحة.

- تقديم أصول المستندات المطلوبة للموظف المختص لمقارنتها بالصور.

- لا يجوز إضافة الزوجة على جواز سفر الزوج، أو إضافة الأبناء على جوازات سفر الآباء ويتم استخراج جوازات خاصة بهم.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر المصري

- بطاقة الرقم القومي لمن بلغت أعمارهم 16 عاما، وإذا لم يتم صاحب الطلب هذا السن يتم تقديم شهادة ميلاد الرقم القومي.

- تقديم مستند إثبات الحالة الاجتماعية للإناث.

- شهادات القيد الدراسي للطلبة والطالبات.

- مستند التجنيد للمواطنين بدأ من مواليد 1941/3/18، باستثناء الذين لم يستكملوا عامهم الـ 19.

- 3 صور مقاس 4×6 حديثة بخلاف الصورة الموجودة على الاستمارة.

- شهادة المؤهل الدراسي.

- تقديم السجل التجاري بقيمة لا تقل عن 5 آلاف جنية رأس مال للفرد.

رسوم استخراج جواز السفر المصري

يبلغ سعر استخراج جواز السفر الواحد 368 جنيها، بالإضافة إلى مبلغ 37 جنيها للاستمارة.

والجدير بالذكر أن جواز السفر صالحا لمدة 7 سنوات لا تجدد ويجب استخراج جواز سفر جديد، وفي حالة استخراج جواز سفر جديد يتم تقديم السابق ضمن المستندات المطلوبة.