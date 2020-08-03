ترامب: لا أمانع شراء مايكروسوفت لـ "تيك توك"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يمانع شراء مايكروسوفت لـ "تيك توك"، متابعا: " كان من الأسهل لمايكروسوفت أن تشتري تيك توك كاملا بدلا من 30%"، مشيرا إلى عدم إمكانية السيطرة على "تيك توك" من قبل الصين، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى "تيك توك" مهلة للتفاوض، فبعد أن قال الجمعة، إنه يعتزم حظر تيك توك في الولايات المتحدة إثر رفض فكرة البيع لمايكروسوفت، وافق على منح شركة بايت دانس الصينية 45 يوما للتفاوض على بيع التطبيق الشعبي للمقاطع المصورة القصيرة لشركة مايكروسوفت، وذلك حسب ما قال شخصان مطلعان على هذا الأمر لـ "رويترز" يوم الأحد.

لكن عقب مباحثات بين ترمب وساتيا نادالا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، قالت الشركة التي مقرها واشنطن في بيان، إنها ستواصل المفاوضات للاستحواذ على تيك توك من بايت دانس، وإنها تهدف إلى التوصل لاتفاق بحلول 15 سبتمبر.