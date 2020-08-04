ميسرة صلاح الدين: مسرحية أحوال شخصية تعرض قضايا المرأة برؤى مختلفة

حققت مسرحية "أحوال شخصية"، نجاحا كبيرا منذ عرضها لأول مرة عام 2018، من إنتاج مسرح الشباب وللمؤلف ميسرة صلاح الدين، وإخراج أشرف حسني، ليتم عرضها في أكثر من موسم مسرحي محققة نجاحا حتى عرضها في 26 يوليو الماضي.

وتناولت مسرحية "أحوال شخصية" عرضا لقضايا المرأة من خلال عرض 4 حكايات نسائية جسدتهن 4 ممثلات سردن خلال العرض المسرحي معاناتهن في الحياة والتي قد تسببت في تحولهن من بشر إلى تماثيل.

وقال مؤلف المسرحية الكاتب ميسرة صلاح الدين، إن العرض المسرحي تدور أحداثه حول حكايات شخصية لأربعة سيدات من خلفيات اجتماعية واقتصادية وفكرية مختلفة وعلاقتهن بالمجتمع ويتم من خلال المسرحية عرض قضاياهن من وجهه نظر مغايرة ومحاولة التقريب للوقائع المعاصرة وجذور مشكلاتهن التاريخية بعيدا عن القوالب والأنماط الجاهزة لتلك القضايا المطروحة في الاعلام والدراما، حيث أن المرأة حصل تغيير كبير في واقعها وشخصيتها في الاعوام الماضية، وكذلك في الظروف المحيطة بها، مما أدى لاستمرار بعض القضايا القديمة وتغير شكلها كالزواج المبكر أو الحرمان من الميراث وظهور مشكلات جديدة مثل عمل المرأة واعتماد الأسرة عليها في بعض الأحيان بشكل أساسي أو قهر المرأة للمرأة نتيجة أفكار اجتماعية وفروق طبقية.

وعن عودة العروض المسرحية مرة أخرى للعرض على خشبة المسرح قال "ميسرة" لـ"الوطن"، "أنا أرى دوافع الحياة والاستمرار عند الإنسان أقوى بكتير من عوامل الخوف والحذر، والحقيقة أننا كبشر محتاجين نرجع للأنشطة بتاعتنا بشكل ملح لأسباب اجتماعية واقتصادية ونفسية، وعلى الأساس ده أنا أرى أن عودة المسرح والسينما والثقافة والأدب مهمة إلى جانب عودة الحياة الاقتصادية، ويبقى الجانب المهم في الموضوع هو الوعي والالتزام بالإجراءات الوقائية، ومن المؤكد أن القائمين على المسارح وخاصة مسارح الدولة هيكون عندهم حرص شديد في تنفيذها لإنجاح التجربة مع حرص المشاهد على حماية نفسه وأسرته".

يذكر أن مسرحية "أحوال شخصية" قد حققت نجاحا كبيرا منذ عرضها لأول مرة في عام 2018، وقد أشادت وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم بالعرض المسرحي "أحوال شخصية" حينما تم عرضه للمرة الأولى مؤكدة بإن بطلات العرض المسرحي نجحن في التعبير عن معاناة كل منهن بأدائهن الراقي والصادق للشخصيات خلال العرض المسرحي الذي نال إعجاب واستحسان الجمهور.