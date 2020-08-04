أماني النوري تتعاون مع راغب علامة في أغنيتين جديدتين: نستكمل نجاح صدفة

تتعاون الشاعرة اللبنانية أماني النوري، في أغنيتين جديدتين مع الفنان الكبير راغب علامة، من المقرر طرحهما خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت "أماني"، لـ"الوطن" بأنها وقعت منذ أيام على عقود الأغنيتين اللاتي من المقرر أن يشدو بهما النجم راغب علامة خلال الفترة المقبلة ولذلك لاستكمال نجاحاتها معه، بعد ان قدما سويا أغنية صدفة التى طرحت نهاية العام الماضي.

انطلاقة الفنانة، أماني النوري، كان من برنامج "ستديو الفن" بموسمه الآخير، وفازت بالميدالية الذهبية وكأس سيمون أسمر.

من ناحية أخرى طرح "راغب"، كليبا جديدا بعنوان "كان غيرك أشطر"، من كلمات خالد المريخى وألحان الموسيقار د.طلال وإشراف عام خالد أبو منذر، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة.

والأغنية قدمها راغب علامة باللهجة الخليجية، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة فى عالم الموسيقى والغناء العربى، كعادة الموسيقار طلال فى كل أعماله الفنية.